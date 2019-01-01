النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

ماني يحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر مع ليفربول

التعليقات()
Getty
اللاعب السنغالي يختار كأفضل لاعب في الشهر مع الريدز

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اختيار اللاعب ساديو ماني كأفضل لاعب في شهر يناير المنصرم.

اللاعب الدولي السنغالي أحرز مع الفريق اثني عشر هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، كما أنه لم يتلق سوى بطاقة صفراء واحدة هذا الموسم في البريميرليج.

اقتحام منزل ماني أثناء مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

اختيارات المحررين

 

وكان ماني البالغ من العُمر 26 عامًا قد انضم لفريق ليفربول في صيف عام 2016 قادمًا من فريق ساوثامبتون بعد أن لعب له موسمين قادمًا من فريق ريدبول سالزبورج النمساوي.

وتعرض ماني لانتقادات عديدة بعد أدائه المخيب أمام فريق بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ 16، والرعونة في إنهاء الهجمات الحاسمة أمام المرمى.

وكان ماني قد أحرز هدفين في شهر يناير مع ليفربول، أمام ليستر سيتي وكريستال بالاس، ليخطف جائزة أفضل لاعب بالشهر من زميله محمد صلاح الذي توج بها عن شهر ديسمبر الماضي.

إغلاق