ماني يحصد جائزة أفضل لاعب في الشهر مع ليفربول

اللاعب السنغالي يختار كأفضل لاعب في الشهر مع الريدز

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اختيار اللاعب ساديو ماني كأفضل لاعب في شهر يناير المنصرم.

اللاعب الدولي السنغالي أحرز مع الفريق اثني عشر هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، كما أنه لم يتلق سوى بطاقة صفراء واحدة هذا الموسم في البريميرليج.

اقتحام منزل ماني أثناء مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

السنغالي ساديو ماني يحصد جائزة أفضل لاعب في شهر يناير مع فريقه ليفربول⚽️👏 pic.twitter.com/g2IjDZqDc6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

وكان ماني البالغ من العُمر 26 عامًا قد انضم لفريق ليفربول في صيف عام 2016 قادمًا من فريق ساوثامبتون بعد أن لعب له موسمين قادمًا من فريق ريدبول سالزبورج النمساوي.

وتعرض ماني لانتقادات عديدة بعد أدائه المخيب أمام فريق بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ 16، والرعونة في إنهاء الهجمات الحاسمة أمام المرمى.

وكان ماني قد أحرز هدفين في شهر يناير مع ليفربول، أمام ليستر سيتي وكريستال بالاس، ليخطف جائزة أفضل لاعب بالشهر من زميله محمد صلاح الذي توج بها عن شهر ديسمبر الماضي.