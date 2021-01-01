توخيل: نشعر بالإرهاق وحكيم زياش سيذهب إلى المغرب

ماذا قال توماس توخيل عقب التأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؟

قال المدير الفني لنادي تشيلسي توماس توخيل إن الفريق يشعر بالإرهاق بعد 14 مباراة متتالية منذ ان تولى قيادته، مؤكدًا مشاركة حكيم زياش مع منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي.

وعبر تشيلسي إلى الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي من بوابة شيفيلد يونايتد بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء على ملعب ستامفورد بريدج في منافسات الدور ربع النهائي.

المباراة لم تكن حامية ولم تمنح القدر الكافي من المتعة بالنسبة للجماهير، ولكن تشيلسي واصل سلسلة نتائجه الإيجابية بقيادة مدربه توماس توخيل وحقق المهم ليبحث عن التحدي القادم.

وعقب المباراة قال توخيل إنه بعد المباراة الرابعة عشرة على التوالي هناك بعض الإرهاق، مضيفًا: "شعرت بأننا متعبين بعض الشيء خاصة بعد مباراة أتلتيكو مدريد، وكان هناك ضرورة للراحة لبعض العناصر في الفريق، وهذا أمر طبيعي تمامًا".

وأضاف: "لديك لاعبون يغادرون الآن للمشاركة مع منتخبات بلادهم، لذلك هناك الكثير من الأشياء التي يجب النظر فيها والعديد من المواقف غير الواضحة بالنسبة للاعبين والمجموعة الخاصة بك كمدرب".

وتابع: "لقد كانت لحظة صعبة وصلنا فيها بالأمس قبل 24 ساعة من مباراة اليوم، حيث لم أشعر بالراحة أو الثقة بنسبة 100%، ولكن كان لا بد من الفوز بمباراة اليوم وهو ما حدث بالفعل".

وأردف: "كان هناك الكثير والكثير من المعاناة، وصلنا إلى المرمى بفرصتين كبيرتين وكنا محظوظين في تسجيلهما والخروج من اللقاء بشباك نظيفة والحصول على بطاقة التأهل".

وأكد: "هناك بالطبع العديد من المواقف التي توضح نقاط القوة للفريق، وهذا أمر جيد تمامًا بعد 14 مباراة، لذا في النهاية، تحيات كبيرة وإشادات واسعة لما قدمه اللاعبون".

وحول التأهل إلى نصف النهائي واللعب في ويمبلي قال: "أعتقد أنني لم أذهب إلى ويمبلي من قبل سواء كمتفرج أو كمدير فني، من الواضح أنه كان هدفًا كبيرًا لي وللنادي، وأنا سعيد جدًا لأننا حققنا ذل".

وفيما يخص تامي أبراهام قال: "نعم، أهم شيء بالنسبة لتامي هو أن تكون لائقًا، الثاني هو أن تأخذ الأمور خطوة بخطوة، لتتدرب وتقاتل من أجل العودة. طريق عودته ربما يأتي من خلال أن يكون بديلاً وأن يكون جائعًا ومليئًا بالحماس".

واسترسل: "هل سيذهب زياش إلى منتخب المغرب من أجل فترة التوقف الدولي؟ حكيم نعم، مثل أي شخص آخر بنفس القواعد والإمكانيات، ولكن مندي سيبقى هنا لأنه أجرى عملية جراحية في أسنانه ويحتاج إلى استشارة الطبيب".

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الفوز منح توماس توخيل نتيجة إيجابية جديدة في مسيرة رائعة على كافة المستويات والجبهات التي ينافس فيها البلوز، ومنحت تشيلسي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من أعرق المسابقات الكروية.