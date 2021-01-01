سعادة ميسي تقف في طريق تطوير هجوم برشلونة! خيار لابورتا الصعب بين أجويرو وديباي!

من أفضل بالنسبة لبرشلونة من أجل تحسين خط الهجوم، سيرخيو أجويرو أم ممفيس ديباي؟

رأس الحربة الصريح الوحيد المتاح في تشكيل برشلونة منذ أشهر هو اللاعب مارتن برايثوايت، وبالرغم من تألق ميسي وأرقام جريزمان التي تحسنت بشكل واضح مؤخرًا، فلا يصح إلا الصحيح، والفريق في حاجة ماسة لرأس حربة من طراز أعلى من الدنماركي.

برشلونة ارتبط قبل عام واحد فقط بلاوتارو مارتينيز، وفي الصيف الماضي وبعده الشتاء كان ممفيس ديباي قاب قوسين أو أدنى من القدوم.

وفي الأشهر الأخيرة ظهر اسم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، لتنحصر الخيارات بين لاعب مانشستر سيتي ونجم ليون، في انتظار تقرير برشلونة لمصير هجومه في السنوات المقبلة خلال الأسابيع القادمة.

أيًا كان قرار الفريق وإدارته في الأسابيع المقبلة، علينا أن نعلم أن الصفقتين مجانيتين، حيث ينتهي عقد كلاهما مع مانشستر سيتي وليون هذا الصيف.

لذلك دعونا نستعرض سويًا مزايا كل لاعب للوصول لنقطة تلاقي نعرف عندها أيهما أفضل بالنسبة لبرشلونة:

أجويرو وكلمة السر لبقاء ميسي

قد لا تكون أهمية سيرجيو أجويرو فنية بالقدر التي هي عليه معنوية، فقدوم أجويور سيعني سببًا إضافية لليونيل ميسي ليبقى في صفوف النادي الكتالوني.

ميسي مرتبط بأجويور بشكل واضح، وقدوم صديق العمر في منتخب الأرجنتين لبرشلونة قد يساهم بشكل واضح في قراره الخاص بالبقاء أو الرحيل.

أما فنيًا فوجود أجويرو سيقتصر على وجود مهاجم بديل يستطيع لعب الأدوار الهجومية ببراعة تفوق تلك التي يقدمها مارتن برايثوايت.

حتى عندما لا يكون بديلًا فقيمة أجويرو الفنية لا خلاف عليها، لكن عوامل العمر، و تحديات رأس الحربة في برشلونة كفيلة بجعل المهمة صعبة على نجم مانشستر سيتي الحالي.

ومن أحد العوامل التي ترجح أجويرو في القيمة الفنية على ديباي هو التفاهم الكبير والواضح بينه وبين ليونيل ميسي قائد الفريق.

ديباي ورفض كومان للمخاطرة!

فنيًا يفضل ديباي استخدام جسده ويغلب عليه الجانب البدني، ويستطيع اللعب بشكل جيد وظهره لمرمى الفريق الخصم.

لكن ديباي يتميز بخطورته خارج منطقة الجزاء أيضًا، فهو في الأساس جناح يفضل التواجد على الخط ومنه يقطع لقلب الملعب وهنا تظهر الخطورة الحقيقية له.

وفي منتخب هولندا صنع وسجل العديد من الأهداف بتلك الطريقة، بالرغم من أن معظم أهدافه تحت قيادة رونالد كومان جاءت عندما لعب كرأس حربة.

فوق ذلك، فكومان يعرف ديباي جيدًا سواء على المستوى الفني أو الشخصي، مما يعطينا إيحاء أن الرجل يفضل اللاعب فقط من أجل راحته على المستوى الفني، ويرفض المخاطرة بالتعامل مع لاعب آخر للمرة الأولى.

لكن هناك ميزة أخرى لا يمكن غض النظر عنها فيما يتعلق بقدوم ديباي لبرشلونة لو تم، فالنجم الهولندي هو الجناح الأيسر الصريح الأول الذي يدخل برشلونة منذ رحيل نيمار، فهل ينجح أخيرًا في تعويضه؟

قيمة أفضل!

عند النظر لعامل العمر سنرى أن صفقة ديباي ستكون قيمتها أفضل بالنسبة لبرشلونة، حيث أتم النجم الهولندي عامه الـ 27 لتوه.

ديباي يمكنه أن يستمر في الملاعب لست سنوات أخرى كأساسي قبل أن يبدأ في التراجع والحصول على دقائق أقل.

حتى أنه يمكنه الاستمرار لثلاث سنوات مع برشلونة ويرحل بعد ذلك بقيمة انتقال تساعد النادي على تجاوز أزمته الاقتصادية التي قد تطول لسنوات.

في المقابل أجويرو الذي سيتم عامه الـ 33 بعد أسابيع قليلة لن يتمكن من الاستمرار في الملاعب لأكثر من ثلاث سنوات على أقصى تقدير.

وربما بعد عامه الأول في برشلونة لن يكون صالحًا لتمثيل الفريق الكتالوني، في ظل التحديات الكثيرة التي ينافس فيها كل موسم.

حتى لو استمر لسنوات طويلة فرحيله سيكون مجاني مثلما جاء، ولو تم بيعه لن يحصل النادي الكتالوني على قيمة مالية تعوضه عن أي شيء.

نظرة أخيرة؟

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عندما نسأل أنفسنا أيهما أفضل لبرشلونة سواء كان أجويرو أو ديباي سنجد أننا لا نستطيع القول بأن أحدهما مثاليًا بالنسبة للفريق الكتالوني.

كل لاعب يملك مزايا فريدة عن الآخر، لذلك سيكون على برشلونة أن يقرر بين إرضاء ميسي وتحسين هجوم الفريق بشكل مؤقت، وبين إغضاب الأرجنتيني ومنح الخط الأمامي قبلة الحياة لسنوات طويلة قادمة.