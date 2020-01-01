توخيل: نحمى نيمار من الإصابات ومبابي أساسي أمام دورتموند

لا توجد أزمة لوجوده في ألمانيا..

أكد توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان ، أن لاعبه نيمار دا سيلفا لا يُعاني إصابات ولكنه بعيد عن المشاركة في المباريات من أجل "حمايته".

الدولي البرازيلي لم يشارك في مباراتي باريس الأسبوع الماضي أمام ديجون وليون بسبب الإصابة، ولكن توخيل اليوم قبل مباراة إميان أكد على جاهزيته لكنه نفى مشاركته يوم السبت.

المدرب الألماني في تصريحات للصحافة قال "سوف يتدرب معنا، إنه جاهز ورأيته في التدريبات، لماذا لا يشارك في المباريات؟ لأننا نحميه الآن.".

كما أضاف "لا نريد المخاطرة به، ينخفض خطر احتمالية تعاود الإصابة كل يوم بالراحة أكثر وأكثر، سنقرر كل شيء بعد الجلوس مع الإدارة والطاقم الطبي.".

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أما عن مباراة بوروسيا دورتموند القادمة في دوري أبطال أوروبا ، فقال "لم أضع التشكيل بعد، سوف نفكر في الأمر يوم الأحد المقبل.".

"لكن على سبيل المثال، إذا كان كيلور نافاس وكيليان مبابي جاهزان بدنيًا فسيشاركان في المباراة بدون شك. لا نريد المجازفة ولكن فريقنا سيكون قوي جدًا في الملعب ولديّ ثقة كبيرة به."

اتضاح موقف نيمار من المشاركة أمام دورتموند

وتحدث توخيل عن الثنائي ماركينيوس وإيدينسون كافاني، وقال "كافاني يجب عقلية لا تصدق، لا يتوقف عن الركض ويتحرك بشكل مميز وأحرز لنا هدفًا حاسمًا أمام ليون.".

"ماركينيوس لاعب رئيسي بالنسبة لنا سواء وهو مدافع أو في منتصف الملعب. أحبه في منتصف الملعب كما يعلم الجميع، إنه لاعب موثوق ومحترف للغاية، سنقرر مشاركته من عدمها أمام دورتموند بعد مباراة إميان."

وأتم "نحن فريق رائع ننافس على 4 مسابقات، ومن المتوقع أن نفوز بجميع المباريات، ولهذا نحن في حاجة إلى لاعبين لديهم خبرة وعقلية مناسبة، كافاني لديه كل هذه الأمور.".

يذكر أن البي آس جي يُعاني من إصابة ماركينيوس وكيمبمبي وعبده ديالو، بينما كشف توخيل عن عودة إدريسا جايي وماركو فيراتي من إصابتهما للمشاركة أمام إميان.