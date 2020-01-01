اتضاح موقف نيمار من المشاركة أمام دورتموند

البرازيلي يعاني من الإصابة

كشفت التقارير في فرنسا عن موقف نيمار من المشاركة مع ناديه باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ويعاني البرازيلي من إصابة على مستوى الضلوع أبعدته عن مباريات الفريق الباريسي في الأسبوعين الماضيين، وآخرها السداسية على ديجون في الكأس.

وقالت "ليكيب" إن نيمار يتعافى بشكل طيب، ومن المرجح أن يغيب عن لقاء أمييان المقبل بالدوري الفرنسي، ولكنه سيكون جاهزاً للعب أمام دورتموند الثلاثاء.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيتم تحديد إمكانية مشاركته من عدمها على أساس مدى شعوره بالآلام في موضع الإصابة، وفي حال جاهزيته، سيتم الدفع به.

وحذر مدرب المنتخب الفرنسي السابق آلان سيمون مع الصحيفة أن مشاركة نيمار أمام النادي الألماني قد تكون مخاطرة في ظل عدم تعافيه بشكل كامل.

توماس توخيل، مدرب بي إس جي، رفض الكشف عن موقف صانع ألعابه من اللعب أو الغياب عن موقعة دوري الأبطال، مزيداً الغموض حول حالة اللاعب.

وتواجد نيمار الخميس في ألمانيا رفقة مجموعة من الأصدقاء من أجل حضور عرض أزياء، وذلك حسب التقارير في الإعلام الألماني والفرنسي.