توخيل: رحيل كافاني؟ سيحدث في حالة واحدة

المدرب الألماني يكشف آخر مستجدات مستقبل كافاني

كشف المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل، آخر مستجدات مستقبل المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني مع الفريق.

وتضاعفت الشائعات حول مستقبل مهاجم نابولي السابق في "حديقة الأمراء"، حتى أن هناك بعض المصادر الإسبانية، ادعت أنه وافق بشكل مبدئي على الذهاب إلى أتلتيتكو مدريد هذا الشتاء.

ولم يعد الهداف التاريخي للنادي الباريسي جزءًا من التشكيلة الأساسية، وذلك ليس فقط لكثرة إصاباته في آخر موسمين، بل للتألق اللافت لابن قارته ماورو إيكاردي، الذي ثبت أقدامه في الخط الأمامي جنبًا إلى جنب مع الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي.

وعندما سُئل المدرب الألماني عن مستقبل كافاني، قال في حديثه مع الصحفيين قبل مواجهة سانت إتيان في الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الفرنسية "تعرفون أننا نريد الفوز بكل البطولات، ولهذا نريد أن يكون لدينا فريق رائع، ونؤيد رأي المدير ليوناردو بعدم تغيير الأمور خلال الشتاء".

وأضاف "لسنا بحاجة في غرفة خلع الملابس، لكن إذا كان يجب أن تحدث أشياء، فسوف نفعل ذلك، لكن إذا لم يكن ذلك أمرًا ضروريًا، فلن نفعل أي شيء، وبوجه عام أنا سعيد للغاية باللاعبين المتاحين".

وعن معاناة كافاني على مقاعد البدلاء، قال "الأمر يتوقف على جودة الآخرين وعليه أيضًا، هناك منافسة قوية وكيليان وماورو كانا في حالة جيدة جدًا، وكان الأمر صعبًا على كافاني، إنه يبدأ من جديد ونحن نطلبه منه لأنه لاعب محترف بأتم معنى الكلمة".

وختم حديثه عن الأوروجوياني "لم ننس أنه مهاجم رائع، ويبذل كل ما في وسعه ليلعب، لكنني لم أعد بأي شيء، إنها المنافسة, وهذا ما يعطينا القوة التي نريدها".

وفيما يخص مستقبل سيرجي ريكو، قال "هذا ليس قراري. القرار في يد النادي واللاعب، ونحن سعداء به. وغدًا سيكون معنا، ومن الواضح أنه يقدم مستوى رائع في كل مرة يلعب فيها، ولا يمكنني سوى قول إنه لاعب محترف حقيقي وإيجابي في غرفة خلع الملابس، وعليه الاستمرار على نفس النسق".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد ودع منافسات هذه البطولة النسخة الماضية، بهزيمته في نفس الدور أمام جانجون بنتيجة 1-2، وبهدف لا يعوض سجله ماركوس تورام في الدقيقة 90.