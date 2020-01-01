محدث - أخبار سوق الانتقالات الشتوية 2020 في الدوريات الأوروبية

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الصحفية الخاصة بالرياضة أن مانشستر سيتي يسعى لإعادة باتريك روبرتس قبل إنتهاء فترة إعارته مع نورويتش سيتي ، حيث يتطلع لبيع اللاعب إلى ميدلزبره الذي يهتم بخدمات اللاعب.

حيث صرح جوناثان وودجيت مدرب البورو واصفاً روبرتس باللاعب الجيد والموهوب للغاية" وأضاف في حديثه عن اللاعب للصحف "دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا ضم اللاعب، لم يتم الاتفاق بعد ولكن إذا حدث فالجميع سيعلم بالطبع، فهو لاعب يعجبني وأريده بالفريق".