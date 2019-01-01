توخيل يكشف عن تعرض فيراتي لإصابة خطيرة

المدرب يُبدي قلقه من إصابة نجم وسط فريقه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق باريس سان جيرمان انتصارًا ساحقًا على جينجان بنتيجة 9-0 في الدوري الفرنسي، لكنه خسر جهود لاعب وسطه ماركو فيراتي للإصابة.

واضطر لاعب الوسط الإيطالي لمغادرة الملعب عند الدقيقة الـ19 بعد تعرضه لإصابة في كاحله الأيسر، وقد وصف المدرب توماس توخيل تلك الإصابة بالخطيرة.

إذ قال لقناة كانال بلوس عقب اللقاء "ليست أخبارًا جيدة، أعتقد أنه يُعاني من إصابة خطيرة، إنها أسوأ شيء يُمكن أن يحدث لنا، خاصة مع ما نعانيه من نقص في وسط الملعب نتيجة تجميد أدريان رابيو".

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وانقسمت التقارير الصحفية عقب المباراة حول موقف النادي المستقبلي وبعد تلك الإصابة مع أدريان رابيو، إذ تحدث البعض عن إمكانية العفو عنه والسماح له باللعب مع الفريق حتى نهاية عقده في يونيو القادم، أو استمرار إبعاده عن اللعب والدخول في سوق الانتقالات الشتوية لضم لاعب أو لاعبي وسط جدد.

وارتبك النادي الفرنسي بعدد من لاعبي الوسط خلال يناير الجاري، منهم لياندرو باريديس لاعب زينيت، وإدريسا جاي لاعب وسط إيفرتون، بالإضافة لجوليان فيجل نجم وسط بوروسيا دورتموند.