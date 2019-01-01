أندريه سيلفا يُعيد الفضل في انتصار ريال مدريد لجماهير بيرنابيو

مهاجم الفريق الأندلسي يتحدث عن خسارتهم أمام ريال مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعاد أندريه سيلفا مهاجم إشبيلية الفضل في انتصار ريال مدريد على فريقه اليوم في الدوري الإسباني للدعم الهائل من جماهير سانتياجو بيرنابيو.

وخسر إشبيلية المباراة بهدفين دون رد، وقال المهاجم المعار من ميلان بعد اللقاء "لسنا سعداء بالمباراة، أردنا الفوز أو على الأقل العودة بنقطة التعادل لكننا سنعود دون أي نقاط. لا شيء يدعو للسعادة".

أضاف المهاجم البرتغالي "الأمور سارت جيدًا مع ريال مدريد بمساعدة جماهيرهم، لقد شجعوا بقوة، وهدف كاسيميرو جعل المباراة صعبة كثيرًا".

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ولا يمتلك الفريق الأندلسي سجلًا جيدًا خارج ملعبه في الليجا هذا الموسم، إذ خاض 11 مباراة خسر 4 وتعادل في مثلهم ولم يفز سوى في 3 مباريات، ولم يشأ سيلفا التعليق على الأمر بقوة، مكتفيًا بالقول "الأمر لا يعود لي لأتحدث عن هذا الأمر، لدينا جماهيرنا في ملعبنا لكننا أردنا تقديم أداء جيد هنا إلا أننا لم نستطع".

أتم "الأمر ليس لأننا بعيدون عن ملعبنا، لكن بالطبع اللعب في بيثخوان يعطينا دوافع إضافية، وأمورنا خارج ملعبنا لا تسير بشكل جيد. تلك هي كرة القدم".