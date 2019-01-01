النتائج المباشرة
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

توخيل: أثق بقدرة باريس في الميركاتو ولن أتحدث عن فايجل

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
المدرب الألماني تحدث عن ثقته في إيجاد اللاعب المناسب لتدعيم وسط الفريق في يناير

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن النادي الفرنسي يعمل على ضم لاعبين جدد بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

العديد من التقارير أكدت اهتمام باريس بالتعاقد مع لاعب وسط خلال شهر يناير الحالي، تميهداً لرحيل أدريان رابيو إلى برشلونة.

رابيو ينتهي عقده مع النادي في يونيو المقبل، مع وصول محادثات التجديد لطريق مسدود ليصبح رحيله مسألة وقت.

اختيارات المحررين

يحدث في ميلانو | روسونيري يواصل فصوله الباردة ونيراتزوري باحث عن الثأر

وقال توخيل في تصريحات صحفية:"الوقت ربما يبدو قصيراً نوعاً ما ولكننا نعمل كل يوم من أجل التدعيم".

وأضاف:"أثق في إدارة النادي بإيجاد اللاعبين المناسبين للفريق هذا الشهر".

جوليان فايجل أحد اللاعبين الذين ارتبط بهم باريس، حيث سبق وأن لعب مع توخيل في بوروسيا دورتموند.

ورد المدرب الألماني على تلك التكهنات:"لا يمكنني الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى، مثلما لا أحب سماع أحداً يتحدث عن لاعبي فريقي".

وتابع:"عملت مع فايجل من قبل والآن هو يلعب في دورتموند، نحن نبحث عن لاعب وسط مدافع ولكن لن أذكر أي أسماء".

بعد ربطه بالمنصب - هل ساوثجيت الرجل المناسب لمانشستر يونايتد؟

وجاءت تصريحات توخيل قبل مواجهة الفريق ضد جانجون غداً السبت بالدوري الفرنسي.

الموضوع التالي:
تقارير: اتحاد جدة يعرض 7 ملايين يورو لضم سفيان فيغولي
الموضوع التالي:
بوتشيتينو: إصابة كين لن تؤثر على خططنا في يناير
الموضوع التالي:
بوتشيتنيو يستبعد فكرة ضم نجم مانشستر يونايتد السابق
الموضوع التالي:
قرعة كأس الملك تسفر عن مواجهات قوية في دور الـ 8 والكلاسيكو يتأجل
الموضوع التالي:
بوتشيتنيو يستبعد فكرة ضم نجم مانشستر يونايتد السابق
إغلاق