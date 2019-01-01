توخيل: أثق بقدرة باريس في الميركاتو ولن أتحدث عن فايجل

المدرب الألماني تحدث عن ثقته في إيجاد اللاعب المناسب لتدعيم وسط الفريق في يناير

كشف توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن النادي الفرنسي يعمل على ضم لاعبين جدد بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

العديد من التقارير أكدت اهتمام باريس بالتعاقد مع لاعب وسط خلال شهر يناير الحالي، تميهداً لرحيل أدريان رابيو إلى برشلونة.

رابيو ينتهي عقده مع النادي في يونيو المقبل، مع وصول محادثات التجديد لطريق مسدود ليصبح رحيله مسألة وقت.

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وقال توخيل في تصريحات صحفية:"الوقت ربما يبدو قصيراً نوعاً ما ولكننا نعمل كل يوم من أجل التدعيم".

وأضاف:"أثق في إدارة النادي بإيجاد اللاعبين المناسبين للفريق هذا الشهر".

جوليان فايجل أحد اللاعبين الذين ارتبط بهم باريس، حيث سبق وأن لعب مع توخيل في بوروسيا دورتموند.

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ورد المدرب الألماني على تلك التكهنات:"لا يمكنني الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى، مثلما لا أحب سماع أحداً يتحدث عن لاعبي فريقي".

وتابع:"عملت مع فايجل من قبل والآن هو يلعب في دورتموند، نحن نبحث عن لاعب وسط مدافع ولكن لن أذكر أي أسماء".

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وجاءت تصريحات توخيل قبل مواجهة الفريق ضد جانجون غداً السبت بالدوري الفرنسي.