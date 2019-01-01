توتنهام يحصد كأس أودي بعد إسقاط بايرن بركلات الترجيح

مباراة مثيرة رغم الطابع الودي

نجح فريق توتنهام الإنجليزي، في الحصول على بطولة كأس أودي الودية، عقب الفوز على بايرن ميونيخ بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي من اللقاء اتسم بالإثارة والندية، حيث انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2، لتحسم ركلات الحظ النتيجة لصالح سبيرز.

المدرب نيكو كوفاتش بدأ المباراة بكل من مانويل نوير، ورباعي دفاعي بنجامين بافارد، نيكلاس زوله، ريان جوهانسون وجوناس كيهل.

وبخط الوسط العائد من الإصابة كورينتين توليسو، ساربييت سينج وبول ويل، وفي الهجوم ألفونو ديفيز ويان آرب وأليكساندر نولينبرجر.

وأما ماوريسيو بوتشيتينو فلعب بتشكيل غلب عليه الطابع الأساسي بشكل أكبر، حيث دفع بداني روز، يان فيرتونخن، دافينسون سانشيز وكايل بيترز.

وبالوسط موسى سيسوكو، هاري وينكس، ديلي آلي، بالإضافة للثلاثي الهجومي إيريك لاميلا وجورجيز نكودو ولوكاس مورا.

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البداية كانت بهدف عن طريق لاميلا في الدقيقة 19 من زمن اللقاء، قبل أن يضيف كريستيان إريكسن الثاني في الدقيقة 59.

وبعدها عاد يان آرب ببايرن مسجلاً الهدف الأول بالدقيقة 61، قبل اقتناص ألفونسو ديفيز هدف التعادل قبل النهاية بتسع دقائق.

ولجأ الفريقان بعدها لركلات الترجيح بعد التعادل، ليفوز توتنهام بنتيجة 5/6، حيث أهدر ديفيد ألابا وجيرو بواتنج لبايرن، بينما أضاع توتنهام ركلة وحيدة من إريكسن.

ويحتل بذلك توتنهام المركز الأول بالبطولة الودية، يليه بايرن بالمركز الثاني، ثم ريال مدريد ثالثاً وفنربخشة التركي رابعاً.