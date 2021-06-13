توتنهام يتخذ خطوة مثيرة تقرب لوكاس مورا من الدوري السعودي

إلى أين سينتقل لوكاس مورا؟

يبدو أن اللاعب البرازيلي لوكاس مورا، اقترب كثيرًا من التواجد في الدوري السعودي بداية من الموسم القادم، وذلك في ظل وجود رغبة من ناديي الهلال والنصر للحصول على خدماته.

الهلال والنصر دخلا في مفاوضات رسمية مع لوكاس مورا من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل وجود رغبة من توتنهام لتسويقه.

ما هي الخطوة التي اتخذها توتنهام تمهيدًا لبيع مورا؟

وأكد الصحفي الفرنسي الشهير محمد بوحفصي، على أن نادي توتنهام اقترب كثيرًا من التعاقد مع اللاعب الفرنسي ماركوس تورام، من صفوف نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ماركوس تورام يستطيع اللعب في مركزي الجناحين اليمين واليسار، ولذلك تم ربط التعاقد معه، باقتراب رحيل مورا عن صفوف نادي توتنهام.

وأصبح المفاوضات بين تورام ونادي توتنهام في مرحلة متقدمة للغاية، وأصبح اللاعب على أعتاب ارتداء قميص الفريق الإنجليزي مع بداية الموسم القادم.

أين سينتقل لوكاس مورا بالدوري السعودي؟

ويتنافس فريقي الهلال والنصر على التعاقد مع لوكاس مورا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من اجل تدعيم الصفوف استعدادًا للموسم المقبل.

اهتمام الهلال بالتعاقد مع مورا كان قديمًا، وتدخل النصر في الصفقة، بناء على طلب من المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني للفريق الأصفر.

ويكثف الناديين مفاوضاتهما مع اللاعب ووكيله خلال الوقت الحالي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ما هي الصفقات التي أبرمها النصر والهلال؟

نجح نادي النصر في إبرام صفقتين من العيار الثقيل، بالتعاقد مع الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا، بالإضافة إلى المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر.

وعلى الجانب الآخر، تعاقد الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريجا، لاعب بورتو البرتغالي، كما تعاقد أيضًا مع الظهير الأيمن حمد اليامي، لاعب القادسية.

ما هو موقف مورا من الاستمرار مع توتنهام؟

اللاعب صاحب الـ28 عامًا، ليس لديه مشكلة في ترك توتنهام الإنجليزي، حيث لديه الرغبة خوض تجربة جديدة، والمساعدة في أي مشروع جديد، وبالرغم من ذلك، فإنه تلقى بالفعل عرضًا من نادي نابولي الإيطالي العام الماضي.

ويرتبط مورا بعقد مع توتنهام حتى عام 2024، وشارك مع الفريق في 50 مباراة، بواقع 2558 دقيقة، سجل فيهم 9 أهداف، وقاد الفريق لتحقيق المركز السابع بترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي.

ولكن هناك رغبة من جانب النادي الإنجليزي في الاستغناء عن خدماته، من أجل ضم لاعبًا أفضل منه، على أن يكون الفرنسي ماركوس تورام بدلًا منه.

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