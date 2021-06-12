فيديو | "الهلال فاشل خارجيًا ومحظوظ محليًا"

هل الهلال فاشل آسيويًا؟

يرى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، أن نادي الهلال محظوظ محليًا، بالإضافة إلى أنه فاشل في البطولات الخارجية، بدليل عدم تحقيقه لبطولات على مدار 15 عامًا.

المريسل قال خلال تصريحات في برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "نادي الهلال كبير، وهذه معلومة للتاريخ، منذ 2003 إلى 2018 لم يحقق أي بطولة خارجية".

الإعلامي الرياضي تابع: "في نفس هذه الحقبة، الهلال حقق 22 بطولة محلية، هذه الأرقام على المستوى المحلي، الهلال خارجيًا، سقط سقوط كبير وفشل، عندما تكون مسيطر محليًا من الطبيعي على الأقل لك حضور خارجيًا".

وأردف: "أكبر دليل على ذلك، تخيل أن الهلال كان يخرج من فرق إذا واجهها سعوديًا يتفوق عليها، مثل الرياض الذي كان يفوز عليه بفارق كبير من الأهداف، والاتفاق والاتحاد الذي كان أفضل منه بمراحل".

واستطرد قائلًا: "هنا المعنى الحقيقي لحظ الهلال، لا يكون قائمًا إلا محليًا، وخارجيًا يسقط سقوط كبير".

ومن جانبه رد عليه الإعلامي محمد الذايدي قائلًا: "أكثر فريق سعودي حقق بطولات خارجية هو نادي الهلال".

نهائيات آسيوية وخماسية الدوري .. أقسى الهزائم بتاريخ الهلال

يذكر أن نادي الهلال هو آخر فريق حقق بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عام 2019، عندما تفوق على فريق أوراوا ريد الياباني في الدور النهائي للبطولة القارية.