ديلي ألي يعلق على واقعة سترلينج ورحيل إريكسن

جدل كبير بعد تدخل سترلينج العنيف على ديلي ألي

أكد ديلي ألي لاعب وسط توتنهام، أنه لا توجد أي خلافات مع رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي، عقب مباراتهما معاً أمس الأحد بالدوري الإنجليزي.

سترلينج اشترك في التحام عنيف ضد ألي خلال المباراة، حيث حصل نجم سيتي على البطاقة الصفراء، وسط مطالبات من سبيرز بطرده نظراً لخشونة التدخل.

ألي خرج من المباراة التي انتهت بفوز توتنهام بهدفين نظيفين متأثراً بإصابته، ولكن لا يبدو أنه يشعر بأي غضب تجاه سترلينج.

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وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"تربطنا علاقة صداقة قوية جداً، تحدثت معه بعد الواقعة بين الشوطين، أعرف طبيعته كلاعب وأدرك عدم رغبته في إيذائي أبداً".

هل تستحق الكرة للطرد؟:"لا أعلم بكل أمانة، لم أنظر لها جيداً ولكن الحكم استخدم تكنولوجيا الفيديو للتأكد منها وقرر في النهاية عدم إشهار البطاقة الحمراء".

وعن موقف توتنهام بالبريميرليج:"لو نظرتم للجدول ستجدونا نقترب بشكل كبير من تشيلسي في صراع المركز الرابع، ندرك صعوبة الموقف ولكن نسير نحو الطريق الصحيح كفريق لتحسين النتائج".

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وأما عن رحيل كريستيان إريكسن:"لاعب رائع جداً ولكنه وصل للمرحلة التي أراد فيها الرحيل لخوض تجربة جديدة، حزنت بكل تأكيد لمغادرته النادي، لقد صنع لي العديد من الأهداف وسنفتقده جميعاً".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ37 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.