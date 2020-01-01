تهديد إقامة مباراة يوفنتوس وإنتر من جديد بسبب نابولي

من المنتظر إقامة المباراة يوم الإثنين القادم

أشارت تقارير صحفية، إلى إمكانية تأجيل مباراة إنتر ويوفنتوس من جديد، بعد اقتراح الميعاد الجديد.

وكان من المنتظر أن يلعب يوفنتوس مع إنتر، يوم الأحد الماضي في قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي، إلا أن المباراة تأجلت بسبب فيروس كورونا.

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وحاولت رابطة الدوري إيجاد ميعاد جديد للمباراة، واقترحت يوم الإثنين 9 مارس القادم، ووافق 18 نادياً على هذا الموعد باستثناء نابولي وإنتر.

ومن المقرر عقد اجتماعاً طارئاً يوم غد الأربعاء، بين ممثلي أندية السيري آ، لمناقشة الوضع في الفترة القادمة.

وتعاني إيطاليا من وجود فيروس كورونا بشكل كبير، الذي تسبب في إقامة العديد من المباريات دون حضور جماهيري وأدى إلى تأجيل بعضها.

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ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن 2036 حالة مصابة بالفيروس في إيطاليا، وتوفى 52 حالة حتى اللحظة.

جدير بالذكر أن لاتسيو يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة بعد لعب 26 مباراة، وفي المركز الثاني يوفنتوس برصيد 60 نقطة بعد لعب 25 مباراة، وثالثاً جاء إنتر برصيد 54 نقطة بعد لعب 24 مباراة.