بعد تهديدات وكيله .. نجم برشلونة السابق مستغربًا: الجميع يعرف من هو فيتور روكي!

الموهبة البرازيلية تثير الجدل في برشلونة..

لا صوت يعلو خلال الساعات الماضية فوق صوت تهديدات وكيل فيتور روكي؛ لاعب برشلونة الإسباني، لناديه بشأن رحيل اللاعب، فالجميع يترقب مصير هذه الموهبة البرازيلية.

وكيل صاحب الـ19 عامًا خرج قبل ساعات بتصريحات لـ"RAC1" مؤكدًا خلالها أن اللاعب سيرحل بشكل نهائي رافضًا الإعارة، إذا لم يحصل على فرصة مناسبة للمشاركة في المباريات.

حول هذا الوضع المضطرب، علق البرازيلي ريفالدو؛ نجم برشلونة الأسبق، مستغربًا من تعامل النادي مع روكي، مؤكدًا أن ما قدمه من قبل في الدوري البرازيلي يشير إلى أن وضعه في البرسا غير طبيعي، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات عدم انضباط في التدريبات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ريفالدو قال خلال تصريحاته لموقع "Betfair": "روكي لم يحصل على فرصته، لقد منحوه دقائق قليلة جدًا بالنسبة للاعب تألق في البرازيل، هو صغير جدًا في السن، وفي حاجة لفرصة لإظهار مهاراته".

وأضاف: "أحيانًا يحدث هذا، لم يحصل لاعب على فرصة، ويعتقد ناديه أنه غير مفيد للفريق، لذا سيبحثون عن فرصة لرحيله، لكن المشكلة أن برشلونة لم يعرف كيف يستفيد منه رغم أنه لاعب جيد وله مستقبل!".

ريفالدو اختتم: "أنا لا أعرف ما حدث بالضبط لأنني خارج النادي ولا أعرف كيف يدير حصص التدريبات اليومية، كي أحكم ما إذا كان يستحق الحصول على فرصة أما لا!، لكن الجميع يعرف ما قدمه مع أتلتيكو بارانينسي في الدوري البرازيلي، لا أعرف حقًا ما إذا كان موقف برشلونة منه هو انعكاس لما يظهره في التدريبات!".

يذكر أن روكي شارك في 13 مباراة فقط مع برشلونة بواقع 310 دقيقة، سجل خلالها هدفين.