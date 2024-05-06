"إما المشاركة أو الرحيل نهائيًا".. وكيل روكي يهاجم تشافي ويعقّد حسابات برشلونة!

"إنه هداف الفريق بمعدل الدقائق!"

أعرب أندري كوري، وكيل أعمال فيتور روكي، لاعب برشلونة، عن غضبه من تعامل المدرب تشافي هيرنانديز مع الموهبة البرازيلية المنضمة للفريق الكتالوني في يناير الماضي.

وقال كوري، في تصريحات لـ"RAC1": "من غير المنطقي أن توقع مع لاعب من البرازيل، وتشركه تقريبًا في اليوم الأول، ثم مباراة أخرى، وبعد ذلك لا شيء، ثم يسجل هدفين ويختفي".

وأضاف: "رأى الجميع برشلونة ضد باريس وهو بحاجة إلى هدف، وكان يمكن إدخال مهاجم آخر، من الواضح أن الفريق بحاجة في كثير من المباريات إلى أقدام تصنع الضغط، لكن إذا لم ير تشافي ذلك، فلنكن صبورين، إنه ظهر في 300 دقيقة فقط وسجل هدفين، وسأقول لك إنه هداف الفريق إذا احتسبنا معدل الدقائق".

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وزاد: "أنا واللاعب اخترنا الانضمام إلى برشلونة بأقل من نصف العروض التي قدمتها أندية أخرى، نحن سعداء في برشلونة ونرغب في الاستمرار، إذا لم يكن الأمر ممكنا، فسنجلس مع الرئيس وديكو لإيجاد حل جيد لجميع الأطراف".

وعن مصير لاعبه وسط التكهنات بخروجه على سبيل الإعارة، علق: "إذا لم يمنح النادي فرصة لفيتور سنكون مضطرين للتحدث مع النادي لإيجاد حل، الإعارة قد تضره لأنه سينتقل إلى نادٍ آخر لا يملكه ولا يهتم برعايته، وهذا يشكل خطرا كبيرا على مسيرته، الأفضل هو البقاء في برشلونة، لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، سنعمل على أن يغادر بشكل نهائي".

وختم: "فيتور متحمس للغاية ليظهر قدراته، انظر ما حدث لفينيسيوس في ريال مدريد، استغرق الأمر موسمين ونصف ليبدأ باللعب وهو هناك. هنا في برشلونة، في شهرين يتم إنشاء فوضى ويريد الناس قتله بدلا من المساعدة، يجب أن يحصل على المزيد من الدقائق ولا أحد يفهم لماذا لا يتم منحها له، وتشافي لم يتحدث أبدا معه، ولا أفهم هذا الوضع، إنه وضع لا يرضي أي طرف".