رسميًا | النصر ينتصر مؤقتًا .. إيقاف حمد الله وحرمان الاتحاد من التعاقدات

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا اليوم الثلاثاء، قراراتها بشأن قضية النصر ضد نادي الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعد أشهر من التحقيق، مما عرضها لانتقادات من الإعلام، للتأخر في إصدار القرارات.

ما هي قرارات اللجنة؟

اللجنة قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال.

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.