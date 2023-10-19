ملف تدريب الملكي ساخن للغاية..

بينما ترجح مصادر عديدة أن يكون تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد خلفًا لكارلو أنشيلوتي حين يرحل الإيطالي عن صفوف الملكي، يبرز اسم جديد أو ربما هو قديم بالنسبة لمشجعي الملكي.

هذا الاسم هو جوزيه مورينيو الذي يبدو مرشحًا لتولي مهمة تدريب الملكي في ولاية ثانية بعدما كان قد قاد الملكي في الفترة بين عامي 2010 و2013.

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن مورينيو يبرز من جديد كاسم مرشح لتولي تدريب "لوس بلانكوس" خلفًا لأنشيلوتي، في تطور لافت بهذا المشهد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أنشيلوتي هو الآخر مرشح للرحيل بسبب ارتباطه بالانتقال إلى البرازيل بدءًا من كوبا أمريكا 2024 مع اقتراب انتهاء عقده رفقة النادي الملكي.

يتولي مورينيو تدريب روما في الوقت الراهن، لا يبدو عازمًا على مواصلة تلك التجربة لعام إضافي، مع تنامي الطلب عليه من المملكة العربية السعودية.

في وقت سابق، كانت قد أعلنت الصحيفة ذاتها عن أن مورينيو مرشح لتدريب البرازيل كخطوة لاحقة عقب انتهاء تجربته مع روما.

اسم مورينيو وطرحه يعود إلى خبرته أولًا، وثانيًا كونه برتغاليًا لا يجد مشكلة في الحديث بلغة اللاعبين، ورغبته في الانتقال لتجربة كبرى برفقة منتخب كبير مثل البرازيل بعد فترة من التخبط في مسيرته الكروية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" وصفت استجداءات الجماهير البرازيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي لوصول أي من المدربين بـ"الحرب" بين أنشيلوتي ومورينيو.