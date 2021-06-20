أسئلة وتحذير وأمل .. تصريحات نارية من رئيس الهلال عن "توثيق البطولات"

فهد بن نافل يرد على ياسر المسحل في تغريدات مثيرة

أبدى فهد بن نافل رئيس الهلال ترحيبه ببدء اتحاد كرة القدم السعودي توثيق بطولة الدوري السعودي وتاريخه وإنجازات الأندية، لكن محذرًا في نفس الوقت من تجاوز الاتحاد لدوره ومسؤوليته.

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أثار الجدل حين أعلن في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية بدء الاتحاد العمل في ملف توثيق البطولات ، وقد أشعل النقاش بين جموري وإعلاميي الهلال والنصر حين قال أن التوثيق للبطولات سيبدأ من عام 1956.

المسحل كان قد نفى تصريحات فهد بن نافل حول توجيه وزارة الرياضة السعودية لاتحاد الكرة ببدء العمل في ملف التوثيق، لكن رئيس الهلال عاد ورد على رئيس الاتحاد مبديًا دهشته من نفي الأمر رغم أنه معروف للجميع، كما حذر من تعويم التوثيق لحقب زمنية قبل تأسيس الاتحاد.

إذ قال عبر حسابه الرسمي على تويتر "استبشرنا خيرًا بتفاعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أخي ياسر المسحل مع موضوع توثيق البطولات، ونأمل أن يكون التفاعل رسميًا بخطوات رسمية جادة وليست أحاديث إعلامية؛ لتوثيق تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه".

"أستغرب نفي عدم تلقي توجيه من وزارة الرياضة بشأن التوثيق رغم أن الموضوع معروف ومتاح. هذا النفي، وتعويم التوثيق لحقب زمنية قبل تأسيس الاتحاد، أو ربطه بجهات متعددة يوحي بعدم رغبة الاتحاد السعودي بإعلان تاريخه وبطولاته".

تصريحات رئيس الهلال عبر تويتر حملت تحذيرًا مبطنًا من التلاعب في هذا الملف، إذ قال "رابطة دوري المحترفين السعودي تعلن تاريخها منذ أن تأسست، فلماذا الاتحاد السعودي لا يعلن تاريخه والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه؟!، أو يفعّل دوره بالتوثيق وفقًا للضوابط التي أعلنها بما يفضي إلى سجل شرفي لأبطال نالوا الكؤوس من المنصات وليس خطابات وقصاصات..!".

أستغرب نفي عدم تلقي توجيه من وزارة الرياضة بشأن التوثيق رغم أن الموضوع معروف ومتاح -كما في التغريدة المرفقة-..

هذا النفي، وتعويم التوثيق لحقب زمنية قبل تأسيس الاتحاد، أو ربطه بجهات متعددة يوحي بعدم رغبة الاتحاد السعودي بإعلان تاريخه وبطولاته.

2️⃣https://t.co/Ffh4PhuYR3 https://t.co/qxgM2IJFiz — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) June 20, 2021

"مبرر تأخير توثيق البطولات بسبب جائحة "كورونا" لم يكن عائقًا للاتحاد السعودي نحو توثيق تاريخ بطولات كأس الملك؛ ولذا نرجو أن لا يكون عائقًا لتوثيق بطولات الدوري وغيرها..!".

واستشهد بن نافل أخيرًا بتصريحات إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم حول توثيق الدوري السعودي واعتماد بدايته عام 1976 وليس 1956 كما يُطالب النصراويون.

مضيفًا "الأحاديث الإعلامية لرئيس الاتحاد السعودي والأمين العام بخصوص التوثيق تعطي انطباعًا واضحًا أن تاريخ البطولات واضح ومعروف.. آمل أن ينتهي الموضوع كما ذُكر في 2021 بعد تأخره بسبب كورونا كما ورد".

الأحاديث الإعلامية لرئيس الاتحاد السعودي والأمين العام بخصوص التوثيق تعطي انطباعًا واضحًا أن تاريخ البطولات واضح ومعروف.. آمل أن ينتهي الموضوع كما ذُكر في 2021 بعد تأخره بسبب كورونا كما وردhttps://t.co/nvOmGm9qE6

https://t.co/mskzcnH6ql https://t.co/PTjdel4loH — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) June 20, 2021

وأتم "ملف توثيق البطولات لا يقتصر على كونه توثيق لتاريخ فحسب؛ وإنما له اعتبارات جماهيرية وتسويقية وتجارية من شأنها أن تعزز مداخيل الأندية وتسهم في تعزيز علاقاتها مع الجهات الأخرى التي ترتبط بها ويجب إعلانه من المرجعية الرسمية للعبة؛ دون ترك الأمر مفتوحًا للاجتهادات

"المعوّل من الاتحاد السعودي مواكبة التطورات التي تمر بها المملكة على الأصعدة كافة بعمل مؤسساتي لا يرتكن إلى أفراد، وشفافية تمكّن من الارتقاء إلى مستويات أعلى في مختلف الجوانب. اسأل الله أن يزيل عنا وباء كورونا ويمكّن الاتحاد السعودي من توثيق البطولات المحققة من المنصات".

المعوّل من @saudiFF مواكبة التطورات التي تمر بها المملكة على الأصعدة كافة بعمل مؤسساتي لا يرتكن إلى أفراد، وشفافية تمكّن من الارتقاء إلى مستويات أعلى في مختلف الجوانب.

اسأل الله أن يزيل عنا وباء كورونا ويمكّن الاتحاد السعودي من توثيق البطولات المحققة من المنصات.

7️⃣ — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) June 20, 2021

يُشار إلى أن الهلال يتصدر قائمة الأندية المتوجة بالدوري السعودي منذ عام 1976 برصيد 17 لقبًا، فيما يرى النصراويون أن النصر يمتلك 17 لقبًا في الدوري ما بين دوري المناطق والدوري التصنيفي والدوري بنظام النقاط.