توثيق البطولات .. المسحل يُسعد النصر ويُغضب الهلال

تصريحات مثيرة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

استيقظ جمهور كرة القدم السعودي على تصريحات مثيرة من ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم بشأن توثيق البطولات، وذلك خلال حوار أجراه مع صحيفة الرياضية السعودية.

الجدل حول ملف توثيق البطولات وأبطالها لا ينقطع في السعودية، إذ يتحدث عشاق كل نادٍ من الكبار عن تاريخ وإنجازات ناديهم من وجهة نظرهم الخاصة دون توثيق رسمي معتمد من الجهات الرياضية المسؤولة في المملكة.

ماذا قال المسحل حول توثيق البطولات؟

رئيس الاتحاد السعودي أعلن للرياضية أنهم بدأوا فعليًا في توثيق بطولات كرة القدم، إلا أن جائحة كورونا أوقفتهم، مشيرًا إلى أنهم سيستكملون تلك العملية وسيُعلون قريبًا عن الآلية التي سيتم بها الأمر.

ورد المسحل على تصريحات فهد بن نافل رئيس الهلال التي قال خلالها أن وزارة الرياضة طلبت من اتحاد الكرة توثيق البطولات، إذ نفى ذلك تمامًا.

النقطة الأهم والأكثر إثارة في حديث المسحل كانت عن نيتهم توثيق بطولات كرة القدم منذ تأسيس اتحاد الكرة عام 1956، وهو ما أسعد الجمهور النصراوي وأغضب الهلاليين الذين لا يعترفون بالبطولات قبل انطلاق الدوري السعودي عام 1976.

وأضاف المسحل "منذ التأسيس عام 1956 حتى الآن هناك تاريخ ثري يستحق التوثيق، وخلال مرحلة التوثيق سنرصد جميع البطولات التي جرت في تاريخ الاتحاد، وسنطلع الجماهير على النتائج، وسنستعين بكل الأشخاص الذين يساعدوننا في هذا المجال من مؤرخين وأشخاص لديهم وثائق".

المسؤول البارز استبعد توثيق البطولات قبل 1956، بقوله "بالنسبة لنا اليوم نحن مسؤولون عن اتحاد القدم، أما موضوع بداية كرة القدم في البلاد فيخص أطرافًا عديدة، ولم يكن هناك بطولات كثيرة قبل التأسيس، فأول بطولة لكأس الملك جرت بعد تأسيس الاتحاد، ولن نلغي أي حقبة من تاريخ كرة القدم في السعودية، ولكننا مسؤولون عن اتحاد القدم ويهمنا توثيقه".

وأتم المسحل بالإشارة إلى دور رابطة الدوري السعودي للمحترفين في عملية التوثيق، مؤكدًا أنهم سيستمعون لأي اقتراحات قادمة من جانبهم، ومشددًا على أن تاريخ كرة القدم السعودية خلال الـ65 عامًا السابقة معروف للجميع وسهل توثيقه.

متى انطلق الدوري السعودي؟

قررت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم السعودي عام 1974 إطلاق الدوري بنظام النقاط وبتواجد جميع أندية المملكة، وقد سُمي الموسم الأول وأقيم في 1974-1975 "الدوري السعودي التصنيفي"، إذ كان هدفه توزيع الأندية بين الدرجتين الأولى والممتازة.

انطلق الموسم الأول للدوري السعودي الدرجة الممتازة عام 1975، لكنه ألغي بعد 33 يومًا فقط بسبب اغتيال الأمير فيصل بن فهد، ولذا كانت انطلاقة الدوري السعودي الفعلية موسم 1976-1977 ويُعتبر هذا الموسم من العديد أول مواسم الدوري السعودي.

البطولات قبل عام 1974 كانت تُسمى بطولات المناطق، إذ تُقام بطولة في كل منطقة ويُتوج بطلًا لها، والبعض يرى أن تلك الدوريات هي جزء من الدوري السعودي والبعض الآخر يرى أنها لم تكن بنظام الدوري بل الكأس ولا يجب اعتمادها ضمن بطولات الدوري، وتلك نقطة الخلاف الكبرى في ملف توثيق البطولات.

من هو الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي منذ 1974؟

باحتساب الدوري التصنيفي موسم 1974-1975، يتصدر الهلال قائمة الأبطال المتوجين بالدوري السعودي برصيد 17 لقبًا، يليه النصر بألقابه التسعة وضمنهم لقب الدوري التصنيفي.

ويمتلك الاتحاد 8 ألقاب والشباب 6، فيما لم يفز الأهلي سوى بثلاثة ألقاب، وحصد الاتفاق لقبين وأخيرًا الفتح لقبًا واحدًا.

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