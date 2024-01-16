بعد تكذيبه من سلمان الفرج والمتمردين .. مانشيني يرد عليهم بسخرية وتحدي!

بالطبع الفوز أمام عمان دفعه للرد بهذه الطريقة..

علق الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، من جديد على أزمة المتمردين، لكن هذه المرة نبرته كانت مختلفة، فبعد الاستياء بالأمس، السخرية والتقليل من الأزمة هو ما سيطر عليه الليلة.

مانشيو قاد الأخضر للفوز أمام عمان اليوم الثلاثاء، بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشواره بكأس آسيا قطر 2023.

هذا الفوز جاء عقب اتهاماته بالأمس لستة لاعبين (سلمان الفرج، سلطان الغنام، خالد الغنام، نواف العقيدي، محمد مران وعلي هزازي)، بالتمرد ورفض الانضمام لمعسكر الأخضر، وهو ما دفع بعضهم للخروج لتكذبه، لتعيش السعودية ليلة صعبة قبل مواجهة الأحمر.

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وبينما سأله صحفي عقب المباراة عن الضغط الكبير الذي قضاه ليلة أمس، جاء رد مانشيني: "بالأمس جاوبت على جميع الأسئلة بخصوص المستبعدين، أنا ليس لدي أي شيء ضد أي لاعب، والأمر بالنسبة لي انتهى".

وأضاف بنبرة ما بين التحدي والسخرية: "ضغوطات بعد التصريحات؟ لم أكن تحت أي ضغط، لماذا أشعر بالضغط؟، لاستبعاد لاعب أو أكثر؟، لقد قضيت 45 عامًا في الملاعب ما بين لاعب ومدرب، لذا لا ضغوطات عليّ، ما حدث أمر اعتيادي في كرة القدم، وليس لدينا أي مشكلة".

يذكر أن الأخضر يتقاسم الصدارة حاليًا مع تايلاند برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف، بينما ظل رصيد عمان وقيرغيزستان صفر نقاط.