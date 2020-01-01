تقرير فني يُجري تعديلات في قائمة الأهلي السعودي

ترغب إدارة الراقي في استغلال فترة توقف الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية

تنتظر إدارة النادي الأهلي السعودي التقرير الخاص الذي سيقدمه المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش من أجل تقييم اللاعبين.

صحيفة "الشرق الأوسط" قالت أن فلادان سيقدم تقريرًا فنيًا مفصلاً وكاملاً عن احتياجاته قبل بداية التحضيرات للموسم المقبل بعد متابعته لعدد كبير من مباريات الفريق خلال الموسم الرياضي الحالي وعدد من مباريات الموسم الماضي.

وترغب إدارة الراقي في استغلال فترة توقف الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية من أجل التخطيط للفترة المُقبلة.

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وتوقعت المصادر أن تكون التعديلات في قائمة اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق محدودة ويحكمها بشكل أساسي وكبير احتياج الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الصربي.

الأهلي يمتلك في قائمته الرسمية سبعة عناصر من اللاعبين المحترفين الأجانب خلال هذا الموسم؛ وهم عمر السومة المهاجم الدولي السوري ودجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر والثنائي البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب المحور ولوكاس ليما الظهير الأيسر.

كذلك يوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري وألفيس ستاريش لاعب خط الوسط الدولي البوسني وزميله اللاعب ماركو مارين صانع الألعاب الألماني.

يُذكر أن العديد من التقارير السابقة أكدت رغبة المدرب الصربي في ضم مدافع أجنبي خلال الميركاتو الصيفي.