تقرير | تمت .. جاباسكي نصراوي والزمالك يخرج بخفي حنين

إذا باءت محاولات نادي النصر السعودي لتدعيم حراسة مرماه في الشتاء الماضي، فإنها يبدو أنها لن تفشل في الصيف، وسيحرس عرينه "جبل مصر" بدايةً من الموسم المقبل.

العالمي حائر بعد رحيل جونز:

في الميركاتو الصيفي الماضي، استغنى العالمي عن حارس مرماه الأساسي الأسترالي برادلي جونز، ليعتمد على وليد عبد الله منذ بداية الموسم الجاري.

ووفقًا للتقارير فإن النصر دخل في مفاوضات مع محمد الشناوي؛ حارس مرمى منتخب مصر والأهلي المصري، في الصيف الماضي، لكن تمسك الأحمر بحارسه.

مفاوضات العالمي مع حارس المارد الأحمر، تجددت في يناير الماضي كذلك، لكن بخلاف رفض الأهلي الاستغناء عنه، فإن انتظام الحارس في معسكر منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 حال دون إتمام الصفقة.

جاباسكي نصراوي:

مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، كان قد خرج قبل أيام، مؤكدًا أنه سيقوم بتجديد عقد حارس مرمى الفريق محمد أبو جبل "جاباسكي"، خلال الأسبوع المقبل.

لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن النصر توصل لاتفاق نهائي مع جاباسكي، على ارتدائه قميص العالمي في الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

جاباسكي دخل الفترة الحرة في عقده مع الأبيض، ويحق له التوقيع لأي نادٍ حاليًا مجانًا، على أن ينضم له في الصيف، دون الرجوع للزمالك.

جاباسكي حديث الجميع بعد كأس إفريقيا:

المنتخب المصري كان قد اختتم مشاركاته في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، محتلًا المركز الثاني في البطولة، بعد الهزيمة بالنهائي أمام السنغال في ركلات الترجيح.

هذه البطولة شهدت تألق كبير من جاباسكي، الذي أبدع في تصديه لركلات الترجيح أمام منتخبي ساحل العاج والكاميرون في ربع النهائي وقبل النهائي.

ولم تكن تصديات جبل مصر لركلات الترجيح هي وحدها الأمر اللافت للنظر في أداء أبو جبل، إذ تألق كذلك في عديد الهجمات، وتعامل معها بشكل مميز.

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