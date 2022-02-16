"ألعاب ذهنية".. ماني يكشف حواره مع صلاح وأبو جبل بنهائي أمم إفريقيا

كشف ساديو ماني عن الحوار الذي دار بينه وبين محمد صلاح ومحمد أبو جبل خلال نهائي أمم إفريقيا 2021 بين منتخبي مصر والسنغال.

وبعد احتساب حكم المباراة لركلة جزاء لصالح السنغال، توجه صلاح للحديث مع الحارس أبو جبل، ليقتحم ماني هذا الحوار.

صحيح أن ماني أهدر تلك الركلة بعد تألق كبير من الحارس المصري، لكنه كسب البطولة بالنهاية بركلات الجزاء بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

ماذا قال ماني عمّا حدث مع صلاح في نهائي إفريقيا؟

وفي حديث للإعلام، قال ماني "تحدثنا سويًا (هو وصلاح) عن ركلة الجزاء".

كما أضاف "صلاح قال: لماذا أتيت لحارس المرمى؟ قلت له: كنت تتحدث معه، وأنا متأكد من أنك ستلعب ألعاب ذهنية، لذلك سألعب أنا أيضًا!".

وتابع "رأيته يتحدث وأنا متأكد من أنه لم يقل الكثير للحارس، لذا كان من الجيد أن أقول أنها مجرد ألعاب ذهنية وأردت أن أكون مضحكًا أكثر منهما".

وأتم "لذا ذهبت إليهما وقلت: مو سأضعها في الجانب الأيمن من المرمى، أخبره أنني سأفعل. كنا نتحدث بالأمس عن ذلك، كان الأمر مضحكًا للغاية".

وبعيدًا عن ركلة الجزاء، كان تأكيد ماني في الحوار أنه لا يتحدث مع صلاح عن هذا النهائي، وأنها مجرد مباراة لن تفقد الثنائي علاقتهما القوية.

ماذا قال ماني عن مباراة مصر في تصفيات كأس العالم؟

مواجهة مصر والسنغال تتجدد ولكن هذه المرة في تصفيات كأس العالم 2022، ويؤكد ماني أنه سيبذل كل شيء للعبور إلى مونديال قطر.

نجم ليفربول قال "أنا وصلاح لا نتحدث عن ذلك، أعتقد أنني لازلت أفكر في كأس إفريقيا، لكنها أيضًا مباراة مهمة تعني الكثير لي ولشعبي".

واختتم "إذا تمكنا من التأهل، وسنفعل كل شيء لتحقيق ذلك، سيكون من المهم جدًا لي ولزملائي ولشعبي، إنها بطولة كبرى وحلم لأي لاعب كرة قدم".

اقرأ أيضًا..

ظهور متأخر وفقر وبطالة.. نجوم صعدوا من القاع إلى قمة المجد الكروي !

رونالدو إلى جماهير مانشستر يونايتد: دعونا نتجاهل الضوضاء!

رقم قياسي مخجل لميسي بعد إهداره ركلة جزاء أمام ريال مدريد