تقارير .. ليفربول وبيشكتاش يتفقان على صفقة كاريوس بشكل نهائي

بيشكتاش سيحصل على الحارس الألماني بشكل نهائي

أشارت تقارير صحفية، إلى أن ليفربول اتفق مع بيشكتاش، بشكل نهائي على صفقة الحارس الألماني لوريس كاريوس.

وانضم كاريوس إلى الفريق التركي، الموسم الماضي على سبيل الإعارة، دون وجود بند إلزامي للشراء.

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وبحسب الصحافة الإنجليزية، فإن ليفربول طلب 8 مليون يورو للتخلي عن الحارس صاحب الـ 26 عاماً.

ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

إدارة بيشكتاش ستعمل على تحسين وضع الفريق، بعد البداية المتعثرة هذا الموسم واحتلال المركز الثامن.

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ورحل الحارس الألماني عن صفوف الريدز، بعد المباراة الكارثية التي قدمها في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي أمام ريال مدريد.

جدير بالذكر أن كاريوس هذا الموسم، شارك مع بيشكتاش في 14 مباراة بمختلف المسابقات.