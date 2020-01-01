تقارير .. كريستيانو رونالدو يعود لمغازلة ريال مدريد وإدارة الملكي تحسم قرارها

تقارير صحفية إسبانية تؤكد على رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو في العودة لصفوف فريقه السابق ريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في العودة لصفوف فريقه السابق ريال مدريد من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي سلطت الضوء على تصرفات كريسيتانو رونالدو الأخيرة التي غازل من خلالها ريال مدريد وجماهيره.

زيدان يعلق على أنباء رحيل فاران إلى مانشستر يونايتد

المزيد من الفرق

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو ربما يفكر في الخروج من يوفنتوس في ظل محاولة النادي في الأسابيع الأخيرة تقليل رواتب نجومه بسبب الأزمات المالية المتتالية.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن يوفنتوس مستعد لبيع كريستيانو رونالدو في الفترة المقبلة لتوفير راتبه الضخم والتركيز على مشروع الشباب.

واستدلت الصحيفة على رغبة نجم يوفنتوس في العودة لبطل الدوري الإسباني بوجوده في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو في كلاسيكو مارس الماضي بالإضافة لمباركته لفوز ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير ضد برشلونة، وصوره المتكررة مع نجوم الملكي الحاليين ومن رحلوا.

وأوضحت الصحيفة أن موقف إدارة ريال مدريد من عودة رونالدو واضح للغاية، حيث ترفض الفكرة جملة وتفصيلًا نظرًا لراتبه الكبير أولًا وثانيًا بسبب عدم إيمانهم بالفرص الثانية.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد غادر ريال مدريد بعد حصول الفريق على لقب دوري أبطال أوروبا الثالث على التوالي في 2018 مقابل حوالي 116 مليون يورو.