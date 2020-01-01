زيدان يعلق على أنباء رحيل فاران إلى مانشستر يونايتد

هل يرحل الفرنسي عن النادي الإسباني؟

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أن المدافع الفرنسي رافاييل فاران لن يرحل عن صفوف الفريق، رغم الشائعات التي انتشرت الفترة الأخيرة.

المدافع الفرنسي ارتبط بالرحيل عن ريال خلال الأسابيع الماضية، بسبب الهبوط الشديد في مستواه على مدار العام الحالي.

مانشستر يونايتد ظهر ضمن أهم الأندية التي تريد التعاقد مع فاران، ولكن زيدان خرج للرد على جميع التكهنات، في المؤتمر الصحفي لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني.

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وقال مدرب ريال عن مستقبل صاحب الـ27 سنة:"لست أنا فقط من يريد الاحتفاظ بفاران، إنه جزء من هذا النادي، وكنا محظوظين جدًا لأننا نجحنا في إحضاره إلى مدريد".

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وأضاف:"لديه مسيرة رائعة وحقق الكثير مع الفريق، هو غير متاح للانتقال والرحيل عن النادي وهذا واضح للجميع".

وتابع الفرنسي:"لا يمكننا منع الناس من الحديث، إنهم لا يتحدثون فقط عن فاران، ولكن عن جميع اللاعبين في ريال مدريد أو الفرق الأخرى".

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جدير بالذكر أن فاران انتقل إلى ريال في 2011، ونجح في الفوز بـ4 بطولات دوري أبطال أوروبا وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات.