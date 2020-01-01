تقارير: "كاف" يقرر تطبيق "الفار" بنصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

تطبيق تقنية الفيديو في البطولات الإفريقية من دور نصف النهائي.

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، خلال دور نصف النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

الأهلي سيواجه الوداد البيضاوي المغربي، بينما يلعب الزمالك أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت قناة المغربية الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن الاتحاد الإفريقي اعتمد تواجد حكم الفيديو، خلال مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

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ويلعب بيراميدز أمام حوريا كوناكري الغيني، كما سيلعب نهضة بركان المغربي أمام مواطنه حسنية أكادير، في نصف نهائي كاس الكونفدرالية.

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد اعتمد على تقنية حكم الفيديو المساعد، خلال الدور النهائي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وأيضًا كأس الكونفدرالية، خلال آخر نسختين.

وسيتم تطبيق التقنية لأول مرة في تاريخ بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، بداية من دور النصف النهائي.