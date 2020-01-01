موسيماني: رباعي نصف نهائي أبطال إفريقيا تفاوضوا معي

بيتسو اقترب من تجديد عقده مع صن داونز.

اكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنه جميع الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، دخلت في مفاوضات سابقة معه، من أجل تدريب تلك الفرق.

فريق صن داونز ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا، على يد الأهلي المصري، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دور الربع نهائي.

موسيماني قال خلال تصريحات لإذاعة "اس ايه" الجنوب إفريقية: "توصلت لاتفاق مع إدارة صن داونز، وسأقوم بتجديد عقدي بنسبة تتخطى الـ80%".

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المدرب الجنوب إفريقي تابع: "أنا لست جوارديولا، الأمر لا يتعلق بالمال، أنا شخص متواضع، وعندما أذهب إلى مصر أرى حالة حب الجماهير لي هناك، والأمر نفسه عندما أسافر إلى المغرب".

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المدير الفني لفريق صن داونز أردف: "جميع الفرق التي وصلت إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كانت تفاوضت معي من أجل تدريبها، ولكنني لا أريد الذهاب لأي فريق، وأفضل الاستمرار مع صن داونز".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "لا أريد أن تعتقد جماهير صن داونز أنني أرغب في الرحيل عن الفريق، ومسألة تجديد عقدي في يد إدارة النادي، ويتبقى فقط وضع اللمسات الأخيرة على العقد".

ووصل الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب، إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.