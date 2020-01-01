تقارير .. كارتيرون يطلب الرحيل عن الزمالك ويستعد لدفع الشرط الجزائي

صدمة لجماهير الزمالك بسبب كارتيرون

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بعد اجتماع مؤخرًا مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وكانت أنباء قد ترددت مؤخرًا حول تلقي الفرنسي أكثر من عرض للحصول على خدماته وجاءت هذه العروض بمقابل مادي ضخم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني الفرنسي رحل غاضبًا بعد الاجتماع برئيس الزمالك دون استكمال مران الفريق.

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وأشارت التقارير إلى أن المدير الفني الفرنسي سيدفع الشرط الجزائي الخاص بعقده مع الأبيض من أجل الرحيل عن النادي خلال الفترة الحالية.

واجتمع مرتضى منصور باللاعبين بعد رحيل كارتيرون من مقر النادي، ومن المنتظر أن يكشف نادي الزمالك عن تفاصيل الأزمة عبر موقعه الرسمي أو القناة.

وكان كارتيرون قد خلق حالة جيدة للغاية في الزمالك واستقرار فني بشكل كبير خلال الفترة الماضية وحقق معهم السوبر الإفريقي والسوبر المصري بالإضافة للصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.