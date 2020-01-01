رسميًا .. تغريم نادي الاتحاد وعوض خميس وتوجيه التحذير لهما

لجنة الانضباط تمنح الطرفين مهلة لتنفيذ العقوبة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبات ضد نادي الاتحاد واللاعب عوض خميس، لعدم تنفيذهما لقرارات غرفة فض المنازعات.

اللجنة بدايةً قررت تغريم العميد 10 آلاف ريال لحساب اتحاد الكرة، لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر في عام 2017 لصالح وكيل اللاعبين فهد بن عبد الله باقديم.

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النادي الجداوي تم تغريمه كذلك 15 آلاف ريال لصالح اتحاد الكرة، لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، الصادر عام 2017، لصالح وكيل اللاعبين جون فيولا.

أما اللاعب عوض خميس فغرامته قدرت بعشرة آلاف ريال سعودي، لعدم تنفيذ قرار غرفة فرض المنازعات الصادر عام 2019، لصالح وكيل اللاعبين غرم العمري.

وحذرت لجنة الانضباط الاتحاد وخميس من فرض عقوبات جديدة حال عدم تنفيذ القرار خلال 30 يومًا، مشيرة إلى أنه ستسقط الغرامات حال الالتزام بتنفيذ القرار خلال المهلة المحددة.