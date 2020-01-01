تقارير - عودة بونجاح لدائرة اهتمامات الأهلي المصري

بونجاح من أفضل المهاجمين العرب في الوقت الحالي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن عودة اهتمام فريق الأهلي المصري بضم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بغداد بونجاح من أقوى وأفضل المهاجمين العرب في الوقت الحالي، حيث قاد محاربي الصحراء للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019.

ارتبط المهاجم الجزائري في أكثر من مرة بالانتقال إلى الأهلي المصري، خلال المواسم الماضية كونه إضافة قوية لأي فريق.

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ووفقًا لما نشره موقع " fennecfootball"، أن بالفعل هناك مفاوضات بين الأهلي والسد القطري بالوقت الحالي من أجل بونجاح.

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وأشارت التقارير إلى أن الأهلي يرصد مبلغًا كبيرًا لإنجاز الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الفريق بقوة.

وأكد الموقع حسب تقارير مصرية، أن الأهلي قد يصل بالصفقة إلى 7 ملايين دولار، تقديرًا لمعرفة قيمة بغداد بونجاح.