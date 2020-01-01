فهد بن خالد يروي تفاصيل صادمة في كواليس انتقال عمر السومة للأهلي

السومة أصبح من النجوم التاريخيين للأهلي والدوري السعودي

تحدث الأمير فهد بن خالد رئيس أهلي جدة الأسبق عن كواليس انضمام عمر السومة مهاجم الفريق الحالي إلى الراقي.

وكان السومة قد انضم للأهلي موسم 2014 – 2015 قادمًا من القادسية الكويتي، وقدم مباريات أكثر من رائعة وأصبح من اللاعبين التاريخيين بالدوري السعودي.

وقال بن خالد في تصريحات له مع المعلق عامر عبدالله في تصريحات إذاعية، إن عبدالله الجاسم وكيل اللاعب قام بعرض السومة عليه وتابعه في إحدى اللقاءات وانبهر بأداءاه.

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وأكد خلال تصريحاته أن المدرب البرتغالي بيريرا رفض ضم عمر السومة في البداية وقت تواجده على رأس الجهاز الفني للأهلي.

وأضاف رئيس الأهلي الأسبق: "كانت أسباب بيريرا بعدم ضم السومة أن الدوري الكويتي ليس يوجد به منافسة مثل السعودي".

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وتابع بن خالد: "في نهاية الموسم رحل بيريرا وفي حينها قمت بالاتصال مع عبدالله الجاسم وكيل اللاعب والذي عرضه عليّ في البداية وتم التواصل مع اللاعب نفسه والتوقيع".

السومة يعد من أفضل اللاعبين التاريخيين في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن أصبح ماكينة أهداف للراقي في البطولة.