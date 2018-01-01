النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

تقارير - ظهير أيسر دجلة ينتظر مكالمة الزمالك لحسم الصفقة

التعليقات()
شيكابالا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب الزمالك من حسم انتقال السيد سالم لاعب وادي دجلة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ودخل السيد سالم، ضمن اهتمامات نادي الزمالك خلال ميركاتو الشتاء بعد الأداء المميز مع وادي دجلة، وضعف لاعبي الزمالك في مركز الظهير الأيسر.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن اللاعب ينتظر مكالمة من مجلس إدارة نادي الزمالك لحسم مصيره وعقد جلسة التوقيع الرسمي.

اختيارات المحررين

وأشارت تقارير أن السيد سالم مرحب منذ فترة بالانتقال إلى الزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق، بعد طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض بتدعيم المركز.

إقرأ أيضًا - تقارير - المصري البورسعيدي يطلب ضم ثلاثي زملكاوي في يناير

ويتواجد في مركز الظهير الأيسر بالزمالك كلًا من بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح، ورغم ذلك لم يؤديان بشكل مميز ويلعب عبدالله جمعة في غير مركزه.

الموضوع التالي:
ايريك بايلي.. هل فشل في إقناع مورينيو؟ أم صفقة للنسيان
الموضوع التالي:
الزمالك يرفض انتقال شيكابالا إلى الاتحاد السكندري
الموضوع التالي:
دي ليخت: رونالدو أو ميسي؟ أفضل اللعب بجانب حكيم زياش
الموضوع التالي:
وكيله: رونالدو أراد يوفنتوس في يناير
الموضوع التالي:
الرئيس محذرًا: أتليتكو مدريد سبق وهزم يوفنتوس
إغلاق