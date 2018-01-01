تقارير - المصري البورسعيدي يطلب ضم ثلاثي زملكاوي في يناير

المصري يسعى لتدعيم منتصف الملعب في يناير

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، إن إدارة المصري البورسعيدي طلبت التعاقد مع ثلاثي من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى المصري لتدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم بضم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات المقبلة في يناير.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن المصري طلب التعاقد مع كلًا من أحمد مدبولي ومحمد عنتر ومحمود عبدالعاطي دونجا. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ويأتي طلب المصري في ظل رغبتهم في تدعيم خط وسط الفريق استعدادًا للنصف الثاني من الموسم، لتحسين موقعهم في ترتيب الدوري المصري.

وأشارت التقارير أن خروج الثلاثي من حسابات السويسري كريستيان جروس في الفترة الأخيرة، هو ما دفع المصري البورسعيدي لطلب ضمهم.

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ويعرض الزمالك الأمر على الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس عقب مباراة الإياب أمام القطن التشادي، في دور الـ32 الأول في بطولة الكونفدرالية.