تقارير: سيلتك لن نتعاقد مع مهند علي ورينجرز كان مهتمًا به

مهند علي سيحدد مصيره مع الدحيل خلال الأسبوع الجاري.

نفت تقارير صحفية، كل ما تردد حول رغبة نادي سيلتك الأسكتلندي، في التعاقد مع المهاجم العراقي مهند علي، لاعب الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت بعض التقارير الصحفية العراقية، قد أكدت على أن نادي سيلتك يحاول التعاقد مع مهند علي حاليًا، وهناك عرضًا رسميًا وصل إلى ناديه الدحيل.

وأشارت صحيفة "ريكورد سبورت" الاسكتلندية، إلى أن سيلتك لن يتخذ أي خطوة لضم المهاجم العراقي مهند علي خلال الفترة الحالية.

وربطت الصحيفة الأسكتلندية بين مهند علي فريق رينجرز، الذي حاول التواصل معه خلال شهر يناير، للحصول على خدماته.

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مهند علي يعد واحدًا من العناصر الأساسية في المنتخب العراقي، وانضم لصفوف الدحيل، مع بداية الموسم الحالي.

الدحيل تحرك لضم مهند علي "ميمي"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد المستوى المميز الذي ظهر به رفقة العراق، في كأس أمم آسيا 2019 التي أقيمت بالإمارات.