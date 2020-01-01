لاعب النصر: لا يهمنا خوض مبارياتنا قبل أو بعد الهلال

عبد الرحمن العبيد يتحدث عن مواجهات النصر بالدوري السعودي.

أكد عبد الرحمن العبيد، لاعب فريق نادي النصر، على أن فريقه لا يهمه لعب مبارياته بعد الهلال أو قبله في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

النصر حقق الفوز على الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

العبيد قال خلال تصريحات بعد المباراة: "نحن كلاعبين لا يهمنا خوض مبارياتنا قبل الهلال أو بعده، وجميع الفرق تلعب نفس عدد المباريات، ولا يهم إن كانت بعد أو قبل".

ظهير النصر تابع: "أوجه التهنئة إلى جماهير النصر، لتحقيق الانتصار على الاتفاق، لأننا قدمنا مباراة رائعة ومميزة دفاعيًا".

عبد الرحمن العبيد أردف: "صحيح أننا لم نسجل سوى هدف واحد فقط، ولكن حققنا الأهم وهو حصد النقاط الثلاثة أمام الاتفاق في مباراة اليوم".

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وواصل: "النصر أصبح فريقًا متجانسًا ومتفاهمًا، بسبب أن جميع اللاعبين والمدرب مستمرين مع الفريق منذ الموسم الماضي، وهو ما سعدنا كثيرًا هذا الموسم".

واختتم لاعب النصر تصريحاته، مشددًا على أن فريقه يطمح للحفاظ على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ويتصدر النصر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، منتظرًا نتيجة مباراة الهلال والشباب، المقرر لها مساء غدٍ السبت.