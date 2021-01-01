تقارير: جيوفينكو يمتلك عرضًا إيطاليًا والهلال يحدد موقفه

جيوفينكو قد يعود مجددًا إلى إيطاليا.

أكدت تقارير صحفية، على أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال السعودي، تلقى عرضًا من أحد الأندية الإيطالية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

سيباستيان جيوفينكو واحدًا من العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف نادي الهلال، التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن العرض الذي تلقاه جيوفينكو جاء من نادي ليتشي الإيطالي، للانتقال إليه هذا الموسم، لمساعدة الفريق.

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نادي ليتشي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، ويسعى لضم جيوفينكو لمساعدته في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى "سيريا أي"، خلال الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن جيوفينكو ليس لديه المانع في العودة إلى إيطاليا مجددًا، خاصة إذا كان العرض مناسبًا، ولكن من المتوقع أن ترفض إدارة الهلال رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الهلال قد يوافق على رحيل جيوفينكو، ولكن بعد نهاية الموسم الحالي، حيث قد يتم الاستغناء عن خدماته، لإيجاد بديلًا له.

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وانضم جيوفينكو إلى صفوف نادي الهلال في 2019، قادمًا من تورنتو الكندي، ليقود الفريق للتتويج بثلاثة ألقاب، وهم دوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين.