موقف صارم من القادسية تجاه الهلال!

مدرب القادسية يتحدث عن سيطرته على الأهلي

تمسك نادي القادسية السعودي بموقفه تجاه طلب الهلال السعودي، بشأن اللاعب حمد اليامي، إذ صمم يوسف المناعي؛ المدير الفني للأول، على عدم التفريط في خدمات اللاعب.

اليامي – صاحب الـ21 عامًا – وقع على عقود انتقاله للزعيم بدايةً من الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع ناديه، لكن مسؤولو الأزرق يرغبون في شراء المدة المتبقية من عقده، لينضم للفريق بالشتاء الجاري.

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وقال المناعي، خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "وضعت حظرًا على اليامي حتى نهاية الموسم الجاري، أتمنى له التوفيق مع الهلال، لكن بعد أن ينتهي عقده مع القادسية، فهو من العناصر المؤثرة بفريقنا ويجب أن يستمر حتى نهاية الموسم".

الظهير الأيمن للقادسية قاد فريقه للفوز أول أمس الجمعة أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، إذ سجل هو الهدف الثاني لفريقه، ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المدير الفني للقادسية، حول هذه المباراة: "حاولنا استغلال نقاط الضعف بالأهلي والحالة المتذبذبة التي يمر بها في المباريات الأخيرة، وأكدت على اللاعبين ضرورة التسجيل المبكر، لتصعيب المهمة على الخصم وهذا ما حدث".

القادسية يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الراقي في المركز الثالث بـ22 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الشباب؛ صاحب الوصافة، ومبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.