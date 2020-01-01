تقارير - جوميس يحسم مصيره مع الهلال

الهلال يسعى للحفاظ على جوميس

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي جوميس مهاجم الهلال حسم مصيره مع الزعيم خلال الفترة الحالية سواء بالتجديد أو بالرحيل.

فيروس كورونا تسبب في أزمة كبيرة في جميع الأنشطة الرياضية في العالم، وتم تعليقها حتى إشعار أخر من أجل سلامة الجميع.

جوميس يقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة الهلال منذ الموسم الماضي، وساهم في فوز الزعيم في أكثر من مناسبة خاصًة دوري أبطال آسيا.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن جوميس قبل عرض إدارة الهلال بالاستمرار لموسم جديد.

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وأشارت التقارير إلى أن اللاعب أعطى موافقة مبدئية لتمديد عقده مع الهلال ولكن أّجل القرار النهائي حتى نهاية الموسم الحالي.

جوميس أصبح من الأعمدة الأساسية لفريق الهلال وقوة هجومية كبيرة للزعيم خلال البطولات المحلية أو الآسيوية، خاصة وأن الفريق متصدرًا لبطولة الدوري حاليا ويسعى للحفاظ على بطولة آسيا.