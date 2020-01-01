أخبار الهلال اليوم | كاريلو يُرشح موهوب بيرو للزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 إبريل

تصدرت تصريحات نجوم الفريق وسوق انتقالات الفريق أخبار الهلال اليوم الثلاثاء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 21 إبريل 2020 ...

فيديو | المريسل: النصر قادر على أخذ لقب الزعيم من الهلال

يرى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، أن لقب الزعيم ليس مقتصرًا على نادي الهلال السعودي فحسب، مؤكدًا أن النصر سيسلب هذا اللقب منه. التفاصيل هنا

الهلال: لم نمنع اللاعبين من الظهور في السوشيال ميديا

أكد هشام الكثيري مدير المركز الإعلامي في الهلال أن النادي لم يمنع لاعبيه من الظهور في السوشيال ميديا، موضحًا أن هذا الأمر حق شخصي للاعبين. التفاصيل هنا

تأجيل مناقصة "محيط الرعب" بسبب فيروس كورونا

أفادت عدة مصادر صحفية أن جامعة الملك سعود قررت تأجيل المواعيد الخاصة بمناقصة استئجار واستثمار ملعب الجامعة "محيط الرعب" حتى منتصف شوال القادم بسبب صعوبة إتمامها حاليًا نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). التفاصيل هنا

كاريلو يُرشح موهوب بيرو للهلال