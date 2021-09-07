تقارير.. متى سيظهر رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

تأجيل الظهور الأول لكريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر

أفادت تقارير صحفية إنجليزية عن احتمالية تأخر ظهور كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، وأنه سيضطر للانتظار حتى الثلاثاء المقبل لتسجيل أول إطلالة له بقميص الفريق.

عاد كريستيانو رونالدو من جديد لصفوف الشياطين الحمر بعد أكثر من عقد على مغادرته في 2009، عودة تأتي بعد سنوات من الإنجازات في مدريد وتورينو بقميص ريال ويوفنتوس.

صفقة النجم البرتغالي كلفت خزينة مانشستر يونايتد 15 مليون يورو مع 8 ملايين إضافات لكنها حافظت على اللاعب من الانتقال إلى النصف الآخر من مدينة مانشستر.

ماذا كشفت التقارير الصحفية؟

وبحسب ما ورد عن صحيفة "ذا صن"، فإن رونالدو لن يخوض إلا حصة تدريبية واحدة مع الفريق قبل مواجهة نيوكاسل السبت المقبل بسبب قيود فيروس كورونا التي أبقته في الحجر لمدة خمسة أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيدخل أولد ترافورد السبت المقبل فقط من أجل تحية الجماهير وسيبقى على مقاعد البدلاء.

سيتاح للمشجعين المجال للترحيب به مرة أخرى في ملعب "أولد ترافورد" حيث من المتوقع أن يسير اللاعب بمفرده إلى دائرة المنتصف قبل انطلاق المباراة بعد تقديمه للجمهور.

متى سيسجل كريستيانو رونالدو أول ظهور؟

وفقًا للصحيفة فإنه من المنتظر أن يظهر رونالدو للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد، الثلاثاء المقبل، أمام يانج بويز في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ولن يتعجل أولي جونار سولشاير بالدفع بالنجم البرتغالي مثلما حدث مع الفرنسي رافاييل فاران بعد وصوله من مدريد.

مانشستر يونايتد لعب ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، فاز فيها على ليدز يونايتد وولفرهامبتون وتعادل مع ساوثامبتون.

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