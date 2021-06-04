نيمار يتعرض للهجوم وسرقة الحذاء في البرازيل!

واقعة طريفة تعرض لها نجم بي إس جي

تعرض نجم البرازيل وباريس سان جيرمان نيمار لواقعة غريبة أثناء تواجده بمعسكر السيليساو الذي يستعد لتصفيات كأس العالم بعد أن هاجمته مجموعة من الجماهير وحاولوا الحصول على الحذاء الخاص به.

البرازيل تمر بأزمة حالياً حسبما كشفت التقارير في البلاد بسبب رفض لاعبي المنتخب استضافة بلادهم لبطولة كوبا أمريكا بعد سحبها من كولومبيا والأرجنتين.

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وأظهرت عدسات الإعلام موقفاً طريفاً أثناء عودة نيمار وبقية اللاعبين لفندق الإقامة، حيث نجح ثلاثة مشجعين صغار السن من اختراق الحاجز الأمني ومهاجمة نيمار.

الثلاثي تشبث بالنجم بقوة رغم محاولات الأمن إبعادهم، وتمكن أحدهم من خلع الحذاء الذي يرتديه نجم باريس سان جيرمان عن قدمه.

[ #Brésil 🇧🇷] 3 jeunes fans de Neymar se sont joués du service d’ordre pour se jeter sur leur idole à la descente du bus.



(🎥 @memesneymar ) pic.twitter.com/LgJLeOOTVo — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 4, 2021

ويستعد المنتخب البرازيلي لمقابلة الإكوادور مساء الجمعة لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

البرازيل حالياً تحتل صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة عن المباريات السابقة، ويفصلها نقطة عن الأرجنتين صاحبة المرتبة الثانية، والتي تعادلت مع تشيلي 1-1 البارحة.

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الجدير بالذكر أن نيمار قد جدد عقده لتوه مع باريس سان جيرمان عقب تقارير تحدثت عن عودة محتملة لصفوف برشلونة الفترة الماضية.