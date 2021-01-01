تقارير.. ترقب من كبار إيطاليا لوضع زياش مع تشيلسي

هل ينتقل إلى أحدهما؟

دخل حكيم زياش، لاعب تشيلسي، على لائحة اللاعبين المطلوبين في الدوري الإيطالي، وتحديدًا من العملاقين يوفنتوس وميلان، وذلك وفقًا لتأكيدات من الصحف الإيطالية.

زياش انضم إلى تشيلسي لتوه في الصيف الماضي قادمًا من أياكس، وفي أول أشهره ظهر بصورة جيدة إلا أن الإصابات وقفت حائلًا أمام استمراريته أساسيًا في تشكيل البلوز.

ومع وصول المدرب توماس توخيل إلى قيادة النادي اللندني خلفًا للمُقال فرانك لامبارد، استُبعد الدولي المغربي من آخر ثلاث مباريات، وبدا واضحًا أن الألماني يفضل خيارات أخرى في خط الهجوم.

"كالتشيو ميركاتو ويب" في تقرير له نشر أن يوفنتوس وميلان يتابعان موقف زياش الحالي، ويؤمنان بأنه إن استمر على نفس النهج فقد يرحب بالتوجه إلى أحدهما ومغادرة ستامفورد بريدج في الصيف المقبل.

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صاحب الـ27 عامًا يرتبط بعقد طويل الأمد في العاصمة البريطانية يمتد حتى 2025، وقد دفعت إدارة تشيلسي من أجله 40 مليون يورو، ما سيجعل المفاوضات صعبة في كل الأحوال على الثنائي الإيطالي.

وشارك زياش حتى الآن في 19 مباراة بمختلف المسابقات بقميص تشيلسي، سجل خلالهم هدفين وقدّم أربع تمريرات حاسمة.

الجدير بالذكر أن فرانك لامبارد قبل إقالته أكد على الأهمية الكبيرة التي يُضفيها الدولي المغربي على تشكيلته وأنه تضرر كثيرًا من إصابته، في الوقت الذي لم يتحدث عنه توماس توخيل بالإيجاب أو السلب حتى الآن.