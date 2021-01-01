خاص | ميلان يقرر شراء دياز وهذا هو رد ريال مدريد

صفقة مهمة إن حدثت..

رصدت إدارة ميلان بين 25 إلى 30 مليون يورو من أجل شراء براهيم دياز، لاعب الروسونيري الحالي المُعار من ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

دياز انتقل إلى ميلان في الصيف الماضي على سبيل الإعارة، ولا يتضمن عقده الحالي بند خيار الشراء لصالح النادي الإيطالي، وسط اهتمام من الملكي بإعادته مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو.

وبحسب ما قالته مصادر خاصة لجول، فإن باولو مالديني المدير التقني لميلان وكذلك ستيفانو بيولي ينظران إلى دياز على أنه نجح بالفعل في التأقلم مع كرة القدم الإيطالية ومن أهم دعائم مشروع النادي العملاق المستقبلي.

ريال مدريد يراقب عن كثب تطور دياز تمهيدًا لإعادته إلى سانتياجو برنابيو ثانيةً، بيد أن ما يُعانيه النادي حاليًا من أزمة اقتصادية من توابع فيروس كورونا قد يحول دون إتمام الأمر.

المصادر تقول أن المبلغ الذي رصدته إدارة ميلان قد يكون مغريًا للغاية لإدارة فلورنتينو بيريز في ظل الأزمة المالية الراهنة، وإن كانت الإدارة تقدر كثيرًا موهبته وما قد يُضفيه من قيمة إذا عاد للملكي مرة أخرى.

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بشكلٍ عام، هناك بعض العوامل ستحدد مستقبل دياز، منها ما سيقدمه في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، فمن الممكن أن يتضاعف سعره إذا ما قدم مستويات كبيرة في العاصمة اليابانية.

هذا إلى جانب مستقبل المدرب زين الدين زيدان، فإذا ما استمر في قيادة الريال على الأغلب لن يعود دياز، فالفرنسي كان نفسه من همشه وأجلسه على مقاعد البدلاء على مدار عام ونصف تقريبًا.

في النهاية، يمكن القول أن اللاعب لا يمانع العودة لمدريد من جهة، ولكن إذا ما كان القرار النهائي بعدم عودته فإنه سيفضل الاستمرار في إيطاليا بعد ما وجده من عناية فائقة هناك.