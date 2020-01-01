تقارير - الكشف عن نية الأهلي تجاه المؤشر والمسيليم

منصور بن مشعل كلمة السر في مستقبل المؤشر والمسيليم مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، موقف الثنائي سلمان المؤشر وياسر المسيليم لاعبا الأهلي، من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي عقد الثنائي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر بنهاية الموسم الجاري مع الاستفادة من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمد التعاقد بسبب ظروف فيروس كورونا.

وأوضحت التقارير موقف الثنائي داخل النادي الأهلي، ونية إدارة الراقي في التعامل تجاه هذا الملف في نهاية الموسم الكروي الحالي.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس، حسب مصادر داخل الأهلي، أن النادي متمسك بالثنائي واستمراره داخل قلعة الراقي.

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وأضافت الصحيفة أن عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي متمسك بسلمان المؤشر وياسر المسيليم بدعم مادي كبير من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة.

ويسعى مؤمنة في الوقت الحالي بقيادة الأهلي للعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى، بعد غياب سنوات بسبب اضطرابات فنية وإدارية.