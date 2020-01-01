ليس من الكبار .. أول فريق سعودي سبق آرسنال في تحقيق اللقب الذهبي

كواليس البطولة كانت مثيرة في الجولة الأخيرة من المسابقة

يبقى الهدف الأكبر لكل نادٍ على الصعيد المحلي هو تحقيق لقب الدوري، وهو الهدف الذي يتم إعداد الفرق من أجله سواء من تعاقدات جديدة أو مدربين أصحاب إمكانيات فنية خاصة يحصلون على أموال كبيرة للوصول إلى الهدف المرجو.

ولكن أن تُحقق لقب الدوري بدون أي هزيمة فهذا إنجاز كبير جدًا ومن الصعب تكراره وهو ما يؤكده لقب آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، الذي نجح في تحقيق اللقب تاريخيًا، ولم يُحققه أي فريقه بعده حتى الآن.

في موسم 1982\1983 من الدوري السعودي عادت البطولة بنظام النقاط بمشاركة 10 فرقًا تمثلت في (الأهلي – الاتفاق – الهلال – الشباب – النهضة – النصر – أحد – القادسية – الروضة – الاتحاد).

المزيد من الفرق

كواليس البطولة كانت مثيرة في الجولة الأخيرة من المسابقة، فنادي الاتفاق يتصدر الدوري بفارق نقطة عن الهلال، الذي سيواجه النصر.

وكانت المفاجأة الصادمة لجماهير الزعيم هي الخسارة أمام الجار نادي النصر في أخر جولة ويخسر 2-1 ليتوج الاتفاق باللقب.

التتويج جعل الاتفاق أول فريق يُحقق الدوري السعودي دون هزيمة، حيث حصد اللقب بعد الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 وجمع 28 نقطة.

الأمر المثير للاهتمام في هذا الإنجاز هو تحقيقه تحت قيادة المدرب الوطني خليل زياني، ليؤكد على قيمة المدرب الوطني.

ويُعد عقد الثمانينيّات الميلادية الأفضل والأنجح على الإطلاق خلال تاريخ النادي حيث تمكن من تحقيق معظم إنجازاته وضم حينها أفضل اللاعبين في سماء الكرة السعودية.

وخرج العديد من النجوم مثل صالح خليفة وعيسى خليفة وجمال محمد وأبو حيدر وفيصل البدين وسلمان حمدان وجميل العجاج وفؤاد المقهوي وعبد الله صالح وزكي الصالح وعادل الصالح وسلمان نمشان ومبارك الدوسري وسامي جاسم وعمر باخشوين وحمد الدبيخي ومروان الشيحة وسعدون حمود وعبد الحليم عمر وسمير هلال وغيرهم الكثير.