تقارير: الزمالك يستعيد حازم وزيزو ويفقد عبد الغني أمام الأهلي

محمد عبد الغني لن يستطيع المشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بكأس السوبر.

يعاني ثلاثي الزمالك حازم إمام ومحمد عبد الغني وأحمد السيد زيزو، من الإصابات، قبل مواجهة فريقهم أمام الأهلي، المقرر لها مساء غدٍ الخميس، بكأس السوبر المصري.

الأهلي "بطل الدوري"، سيواجه الزمالك "بطل الكأس"، في مباراة كأس السوبر المصري، مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة السوبر، بعد مشاركته في تدريبات الفريق الأبيض.

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وتأكد غياب محمد عبد الغني، مدافع الفريق، عن مباراة السوبر، بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة، ولن يستطيع المشاركة مع الزمالك أمام الأهلي.

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وأصبح أحمد السيد زيزو جاهزًا للمشاركة في مباراة كأس السوبر، بعد تعرضه لإصابة، بعد التحام قوي مع محمود علاء زميله بالفريق، خلال تدريبات أمس، ولكنه شارك في التدريبات الأخيرة بشكل طبيعي.

حازم إمام ومحمد عبد الغني كانا يعانيان من آلام في العضلة الضامة، ولكن الأول أصبح جاهزًا، والثاني مازال يعاني من تلك الآلام، وبالتالي لن يستطيع المشاركة.

الزمالك يخوض مباراة كأس السوبر المصري، بعد أيام من تتويجه ببطولة كأس السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.