شريف إكرامي: مواجهة الزمالك في السوبر يجعلها مختلفة

حارس مرمى الأهلي يتحدث عن مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري.

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى وقائد فريق النادي الأهلي، على أن مباراة كأس السوبر المصرية هي شرفية فقط، لأنها تقام في أول الموسم، ولكن هذه النسخة مختلفة نظرًا لمواجهة الغريم التقليدي الزمالك.

الأهلي "بطل الدوري"، سيواجه الزمالك "بطل الكأس"، في مباراة كأس السوبر المصري، مساء غدٍ الخميس، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

إكرامي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الزمالك: "التحضير لمباراة السوبر مختلف بعض الشيء، وبالرغم من أنها بطولة شرفية، إلا أنها مختلفة لأن المنافس هو الزمالك، والقمة لا ترتبط بالنتائج السابقة".

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قائد الأهلي تابع: "اللاعبين القدماء في الفريق لديهم دور كبير، بإعطاء الخبرات السابقة سواء داخل أو خارج الملعب، ومباراة السوبر ليست الأولى لنا خاصة أمام الزمالك".

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شريف إكرامي اختتم حديثه قائلًا: "مباراة كأس السوبر شهدت مشاركة لاعبين جدد لأول مرة، إلا أن هذه المباراة منحت الخبرة للاعبين كثيرين".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في مباراة أخرى يوم 24 فبراير الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.